На Волині блискавка вбила дитину

У Волинський області блискавка смертельно вразила 13-річного підлітка.

Трагедія сталася поблизу села Смітин, Маневицького району, повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Волинській області.

Блискавка влучила у підводу, на якій селяни їхали на сінокос.

В МНС зазначають, що блискавки, зазвичай, уражають людське серце, яке має підвищену електропровідність. Люди виживають, якщо їм вчасно надати реанімаційну допомогу. Це може зробити будь-хто. Спочатку треба нанести потерпілому так званий прекардіальний удар - сильний удар кулаком по грудині. Часто цього буває достатньо, щоб відновити роботу серця й вивести людину зі стану клінічної смерті. Потім треба перейти до штучного дихання та непрямого масажу серця. Після цього хворого необхідно відвезти до лікарні, зазначили в МНС.