Медики розповіли, що недостатність сну можна заповнити

Більше 60% людей регулярно недосипають, що призводить до негативних наслідків для здоров`я. Але медики Гарварду стверджують, що недостатність сну можна заповнити.

У своєму дослідженні лікарі сформували групи здорових чоловіків і жінок віком 21-38 років, які одержували по вісім, шість або чотири години сну вночі або не мали можливості спати взагалі протягом трьох ночей підряд. Вдень спати не дозволялося.

Кожні дві години під час неспання всі учасники проходили тести на реакцію, пам`ять і пізнавальну здатність.

Після двох тижнів фахівці зробили висновок, що позбавлення сну, безумовно, негативно позначається на здоров`ї людини, але упущений сонний годинник можна заповнити.

Якщо ви пропустили 10 годин сну більш ніж за один тиждень, необхідно виспатися до кінця тижня і на наступному тижні, кажуть дослідники.

Якщо ви маєте хронічне безсоння протягом десятиліть, відіспатися можна за декілька тижнів нормального здорового сну.

Як тільки ви самостійно визначите, якої кількості сну потребує ваш організм, це буде керівним чинником для складання щоденного графіка так, щоб враховувати цей годинник, стверджують медики.

АМИ-ТАСС