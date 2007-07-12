В Україні розпочалося випробування вакцин проти пташиного грипу
Вакцини пройшли випробування
Державний департамент ветеринарної медицини України 10 липня розпочав виробниче випробування інактивованих вакцин проти високопатогенного пташиного грипу.
Вакцини були розроблені вітчизняними виробниками: Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини (вакцина «АвіФлуВак-ІЄКВМ») і корпорацією «Укрзооветпромпостач» (вакцина «ГРИПТАВАК-Н5N1»), повідомили УНІАН у прес-службі Держветдепартаменту.
Вакцини пройшли попередні випробування в лабораторних умовах. Наголошується, що випробування вакцин проводяться після попереднього вивчення епізоотичної ситуації щодо високопатогенного пташиного грипу в населених пунктах і довколишніх водоймищах шляхом проведення епізоотологічних обстежень поголів`я свійської, синантропної і дикої птиці.
Виробниче випробування вакцин проходить у населених пунктах Херсонської області, Новотроїцького району: у с. Василівка проводиться щеплення вакциною «ГРИПТАВАК-Н5N1», у с. Новопокровка - вакциною «АвіФлуВак-ІЄКВМ».
Прищеплена птиця знаходиться під контролем Державної служби ветеринарної медицини.
У Держветдепартаменті нагадали, що останній спалах пташиного грипу в Україні був зафіксований у червні 2006 року в селі Піски Сумської області.