В Україні розпочалося випробування вакцин проти пташиного грипу

Державний департамент ветеринарної медицини України 10 липня розпочав виробниче випробування інактивованих вакцин проти високопатогенного пташиного грипу.

Вакцини були розроблені вітчизняними виробниками: Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини (вакцина «АвіФлуВак-ІЄКВМ») і корпорацією «Укрзооветпромпостач» (вакцина «ГРИПТАВАК-Н5N1»), повідомили УНІАН у прес-службі Держветдепартаменту.

Вакцини пройшли попередні випробування в лабораторних умовах. Наголошується, що випробування вакцин проводяться після попереднього вивчення епізоотичної ситуації щодо високопатогенного пташиного грипу в населених пунктах і довколишніх водоймищах шляхом проведення епізоотологічних обстежень поголів`я свійської, синантропної і дикої птиці.

Виробниче випробування вакцин проходить у населених пунктах Херсонської області, Новотроїцького району: у с. Василівка проводиться щеплення вакциною «ГРИПТАВАК-Н5N1», у с. Новопокровка - вакциною «АвіФлуВак-ІЄКВМ».

Прищеплена птиця знаходиться під контролем Державної служби ветеринарної медицини.

У Держветдепартаменті нагадали, що останній спалах пташиного грипу в Україні був зафіксований у червні 2006 року в селі Піски Сумської області.