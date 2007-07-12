85-річний одноногий інвалід-фронтовик стрибнув з парашутом

У Донецькій області 85-річний інвалід-фронтовик Олексій МІХЕЄВ, який не має однієї ноги, здійснив стрибок з парашутом.

Житель Докучаєвська присвятив свій стрибок 90-річному ювілею обласної газети "Донбасс". Як пише газета, до цього ветеран мав у своєму активі чотири стрибки з парашутом, утім здійснив їх ще 65 років тому з борту важкого бомбардувальника в роки війни.

Ветеран змайстрував черевик на спеціальній підошві і щодня тренувався за власним методом. Перші тижні він стрибав з табурета, а потім з письмового столу з доповненням у вигляді лавочки, репетируючи таким чином приземлення.

Витрати з оплати організації стрибка взяли на себе земляки О.МІХЕЄВА, вони ж надали ветеранові транспорт, щоб доставити його на льотне поле. Перед посадкою в літак лікар засвідчила, що тиск і пульс у ветерана в повній нормі.

Стрибок А.МІХЕЄВ здійснив у супроводі інструктора Юрія ОСИЧНОГО, який після приземлення розповів, що під час польоту під куполом парашута з висоти 3,5 тисячі метрів ветеран розважав його піснями про крила.