МОЗ здійснило поставки у регіони партії вакцин

Міністерство охорони здоров’я України здійснило поставки у регіони партії вакцин для профілактики кору, паротиту та краснухи, а також сказу.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Міністерства охорони здоров’я України, станом на 31 серпня підприємством «Укрвакцина» було здійснено перші партії поставок до регіонів України вакцини для профілактики кору, паротиту та краснухи на суму 7 676 997,60 грн., що становить 24% від запланованої обсягу. Решта частини двома партіями на загальну суму 23 836 800,00 буде поставлятися у регіони з вересня цього року.

Також до регіонів відправлені партії вакцин для профілактики сказу на суму 260 400,00 грн, що становить 100% від запланованої обсягу.

Раніше у регіони було поставлено 45% від запланованого обсягу партії вакцин для профілактики поліомієліту на суму 2600 000,00 грн. Решта на суму 3 120 000,00 грн. буде поставлена у регіони у вересні цього року.

Прес-служба нагадує, що цього року за результатами закупівельних процедур МОЗ України вдалося зекономити близько 25 млн. грн. Окрім того, після звернення Міністерства охорони здоров’я до Кабінету міністрів України з проханням виділити додаткові кошти на закупівлю імунобіологічних препаратів уряд прийняв рішення щодо виділення додаткових коштів у розмірі 35 млн. 200 тис. грн. за бюджетною програмою «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики». Це дасть можливість майже у повному обсязі забезпечити населення України імунобіологічними препаратами.