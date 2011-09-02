Майже по усій Україні - надзвичайна пожежна небезпека

У більшості областей України утримається надзвичайна пожежна небезпека.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, «3-5 вересня в Україні, крім Волинської, Львівської області та Карпат, надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека (в Сумській області місцями)».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство надзвичайних ситуацій оголосило наприкінці серпня в більшості областей надзвичайну пожежну небезпеку.