Майже по усій Україні - надзвичайна пожежна небезпека
11:06, 02 вересня 2011Країна
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Попереджають у Гідрометцентрі
У більшості областей України утримається надзвичайна пожежна небезпека.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
Зокрема, як йдеться у повідомленні, «3-5 вересня в Україні, крім Волинської, Львівської області та Карпат, надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека (в Сумській області місцями)».
Як повідомляв УНІАН, Міністерство надзвичайних ситуацій оголосило наприкінці серпня в більшості областей надзвичайну пожежну небезпеку.
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