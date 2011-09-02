Чи приймати у садок дитину без щеплень, вирішить комісія

Відсутність щеплень у дітей віком до 3 років не привід не зараховувати їх у дошкільні навчальні заклади, але рішення про прийняття дитини без щеплень приймається в кожному окремому випадку медичною комісією і керівником освітнього закладу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Зокрема, в повідомленні йдеться, що на сьогодні батьки, чиї діти віком до 3 років вступають до дошкільних навчальних закладів, зіштовхуються з проблемою незарахування дітей до дитсадків у зв’язку з відсутністю в них профілактичних щеплень за віком. При цьому в МОЗ зазначають, що така ситуація зі щепленнями пов’язана з тим, що батьки цих дітей потрапили під вплив широкомасштабної антивакцинальної кампанії 2008 року і з особистих міркувань відмовилися на той час від проведення профілактичних щеплень.

Як роз’яснюють в міністерстві, дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. Водночас у разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушеннями установлених строків у зв`язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації, за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

У разі відсутності щеплень за віком (йдеться про дітей віком до 3 років, які повинні вступити до дитсадків) у закладі охорони здоров`я, де спостерігається дитина, повинна бути створена імунологічно-щеплювальна комісія, яка визначає графік проведення недостатніх щеплень кожній конкретній дитині. “Батькам пропонується за певний час все-таки здійснити профілактичні щеплення уже з порушенням календаря щеплень за віком, проте реалізувати право дитини бути здоровою”, - зазначають в міністерстві.

Рішення щодо прийняття дитини без певного набору щеплень до навчального закладу приймається в кожному окремому випадку керівником освітнього закладу. Батьки попереджаються про те, що при підвищеній епідемічній ситуації дитина без певних щеплень стає загрозою як сама для себе, так і для оточуючих дітей, а тому їм пропонується на період підвищення епідситуації забрати таку дитину з навчального закладу.