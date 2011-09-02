Фізкультура і спорт дозволять подолати демографічну кризу

Затверджена Кабінетом міністрів України Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки дозволить подолати демографічну кризу в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби молоді та спорту України.

Зокрема, концепція визначає стратегічні напрямки, цілі і завдання розбудови сфери фізкультури і спорту та шляхи вирішення поставлених завдань.

Метою концепції є унормування процесу підготовки Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки, яка спрямована на створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення широких верств населення до масового спорту та розвитку спорту вищих досягнень.

Це, своєю чергою, дасть змогу конкурувати з провідними державами на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, забезпечити виховання молоді в дусі олімпізму, пропагування здорового способу життя, підвищення міжнародного авторитету держави.

Як зазначив голова Державної служби молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН, у концепції обґрунтовано необхідність вирішення проблем, що створюють загрозу і є викликом сьогодні для Української держави, та подано шляхи виходу зі скрутного становища.

Зокрема, йдеться про такі негативні чинники сучасного етапу розвитку держави як демографічна криза, яка зумовлюється зменшенням кількості населення України з 52,2 млн. у 1992 році до 45,8 млн. у 2010 році; спосіб життя населення та стан сфери фізичної культури і спорту, відсутність сталих традицій і мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя.

У прес-службі зауважили, що істотною проблемою є погіршення стану здоров`я населення з різко прогресуючими хронічними хворобами серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням тощо, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту вищих досягнень, зокрема, спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження, і досягати високих спортивних результатів.

Це призводить до зменшення кількості залучених дітей і молоді до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах. Так, порівняно з 2007 роком кількість осіб, що віднесені за станом здоров`я до спеціальної медичної групи, збільшилася на 40%, а в дитячо-юнацьких спортивних школах їхня кількість знизилась на 110 тис. осіб.

Окрім цього, суттєвими проблемами є неналагодженість скоординованої роботи між суб`єктами фізкультури і спорту на етапах спортивного удосконалення спортсменів; невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення сфери фізкультури і спорту, а саме - організаційного, кадрового, науково-методичного, медико-біологічного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного; невисока престижність професій у сфері фізкультури і спорту низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери тощо.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Кабінет міністрів України затвердив Концепцію Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. На цю програму буде виділено 32 млрд. грн.