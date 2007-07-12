Зуби можна лікувати журавлиною

Американські стоматологи лікують деяких своїх пацієнтів... журавлиною. І збираються це практикувати все частіше. Учені з Університету Рочестера встановили, що завдяки бактерицидній дії журавлинного соку ймовірність захворювання карієсом у його споживачів знижується. Журавлинний сік учені порівнюють з «тефлоном для зубів». Вони стверджують, що компоненти журавлинного соку блокують бактеріям доступ до зубної емалі. Це підтвердили експерименти з мікробом Streptococcus mutans, якого вважають одним з головних винуватців карієсу.

Першими на бактерицидний ефект журавлини звернули увагу урологи — на їх думку, журавлинний сік заважає мікроорганізмам заселяти стінки сечового міхура. То ж вірно і відносно зубів, переконані дослідники. При цьому сама «діюча речовина» поки невідома, але її збираються виділити в найближчому часі. А вживати сік в тому вигляді, в якому він продається в супермаркетах, стоматологи вважають недоцільними — там міститься цукор, що, розкладаючись, сприяє руйнуванню зубів.

ukr.net