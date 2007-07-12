Європарламент закликає посилити боротьбу з серцево-судинними захворюваннями

Європейський парламент закликає країни-члени та Єврокомісію посилити боротьбу з серцево-судинними захворюваннями в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій під час сесії Європарламенту в Страсбурзі резолюції.

За документ проголосували 607 депутатів, проти – двоє.

На переконання депутатів, на сьогодні серцево-судинні захворювання є одними з найбільших “вбивць” в Європі – щорічно від цих хвороб помирає в середньому 1,9 млн. європейців, або 42% від всієї кількості смертей.

Європарламент закликав, зокрема, Єврокомісію підготувати рекомендації щодо покращення обміну інформацією між лікарями та науковцями, щодо посилення контролю над вживанням тютюну та алкоголю, щодо розвитку кращих дієтичних звичок та фізичної активності з метою попередження ожиріння і, як наслідок, високого кров’яного тиску.

Європарламент також закликав країни-члени ЄС переглянути національні стратегії в галузі охорони здоров’я з метою сприяння ранньому виявленню та боротьбі з серцево-судинними захворюваннями.