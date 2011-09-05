В «Охматдиті» не передбачається скорочення ліжок

Знесення 4-х застарілих корпусів лікарні «Охматдит» і будівництво на їх місці нового лікувально-діагностичного комплексу не передбачає скорочення ліжок і не вплине на якість надання медичної допомоги.

У цьому запевнив сьогодні на прес-конференції генеральний директор "Охматдиту" Юрій ГЛАДУШ, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Він зазначив, що лікарня розташована в 14 медичних корпусах, які побудовані в 1884-1986 роках. За його словами, процент зношеності деяких з них досягає 100%, і капітальний ремонт проблему не вирішить. Тому давно існує гостра необхідність у побудові нового сучасного корпусу.

«Важливо, що під час будівництва лікарня продовжить надавати допомогу у звичайному режимі – ліжка скорочуватися не будуть і якість надання медичної допомоги не зміниться», - підкреслив Ю.ГЛАДУШ.

Орієнтовно новий багатофункціональний медичний корпус матиме загальну площу 63 тис. кв. м, що в 20 разів більше, ніж та територія, яку зараз займають 4 корпуси, що готуються до знесення (3 тис. кв. м)

Відповідно до проектних пропозицій розбудови нового корпусу лікарні «Охматдит», на 1, 2 поверхах функціонуватиме приймальне відділення, 3,4 поверх – відділення онкогематології і трансплантації кісткового мозку, 5 поверх – технічний для забезпечення повітрям відділення онкогематології і трансплантації кісткового мозку, 6,7,8 поверхи - нові операційні, в тому числі септичні, відділення абдомінальної, торакальної і нейрохірургії та реанімації, 9 поверх – технічний для забезпечення повітрям даного корпусу.

Планується, що підготовчі роботи, які включатимуть знесення 4 старих корпусів, підготовчі технічні роботи, риття котловану, розпочнуться у вересні. У жовтні-листопаді будуть здійснюватися роботи із закладення фундаменту, які мають закінчитися до кінця року.