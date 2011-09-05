Завтра в Україні до 27° тепла

Завтра вдень в Україні до 27° тепла, дощі пройдуть лише у західних областях.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 6 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях вранці та вдень пройдуть дощі з грозами, місцями сильні дощі, при грозах подекуди пориви вітру 15-20 м/с. Вітер переважатиме південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, у південній частині та західних областях місцями 13-17°; вдень 22-27°, на Прикарпатті та Волині 15-20°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 22-27°.

У столиці також без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 24-26°.

5 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 21-23° , у Дніпрі біля Києва 20°.