Завтра японські парламентарії відвідають ЧАЕС

Завтра японські парламентарії відвідають Чорнобильську АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу у Києві спікер Палати представників Парламенту Японії Такахіро ЙОКОМІТІ після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ.

Він зауважив, що це необхідно «для того, щоб на власні очі побачити ситуацію там, щоб застосувати досвід України у боротьбі з наслідками аварії».

Т.ЙОКОМІТІ висловив щиру вдячність українському народу за підтримку і допомогу у подоланні наслідків землетрусу і цунамі, які сталися у Японії у березні цього року. При цьому він зазначив, що Японія докладає усіх зусиль для стабілізації ситуації на атомній станції «Фукусіма-1».

«Ми вже закінчили перший етап робіт по стабілізації ситуації і до кінця року плануємо закінчити другий етап», - підкреслив він.

У свою чергу В.ЛИТВИН наголосив, що візит японської делегації в Україну «має велике символічне і практичне значення». За його словами, символічність його у тому, що «доля нагородила нас спільними викликами, проблемами і спільними загрозами».

За словами В.ЛИТВИНА, практична цінність даного візиту полягає у тому, щоб активізувати відносини між Україною та Японією в усіх сферах.