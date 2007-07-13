У Криму за червень оздоровлено 41,4 тисяч дітей

За перший місяць літа в Автономній Республіці Крим (АРК) оздоровлено 41 тис. 416 дітей, з них - 19 тис. 256 дітей соціально незахищених категорій.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві у справах молоді, сім`ї і гендерній політиці АРК.

За даними міністерства, зокрема, в червні в Криму було оздоровлено 7 тис. 726 дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; 5 тис. 986 дітей, що перебувають на диспансерному обліку; 2 тис. 321 талановитих і обдарованих дітей; 1 тис. 791 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки; 585 дітей з девіантною поведінкою; 538 дітей-інвалідів; 303 дітей, що постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи.

За перший місяць літа в Міжнародний дитячий центр «Артек» (Велика Ялта, Крим) направлено 77 дітей соціально незахищених категорій.

З березня 2007 року здійснюються заїзди в Державне підприємство «Український дитячий центр «Молода гвардія». Всього, за даними міністерства, в цій установі оздоровлено 57 дітей пільгових категорій.

За даними Міністерства у справах молоді, сім`ї і гендерній політиці Криму, на оздоровлення дітей соціально незахищених категорій в бюджеті АРК в 2007 році передбачено 7 млн. 789 тис. грн.