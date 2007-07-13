Обдарованим дітям шкідливо дивитися новини
10:46, 13 липня 2007Країна
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Ці діти чутливіші
Провідний австралійський експерт з виховання обдарованих дітей попереджає батьків про наслідки перегляду новин по телебаченню.
Професор університету Міріка Гросс говорить, що обдаровані діти чутливіші і глибоко переживають трагедію інших людей вже в ранньому віці. Це може трапитися в чотири-п`ять років.
Вона наводить приклад дітей, які відчувають страх після перегляду репортажів про вибухи. За її словами, діти переживають, коли уявляють відчуття членів сім`ї, чиї близькі не повернулися додому.
Гросс говорить, що батьки повинні розмовляти з дітьми після перегляду новин і допомогти їм позбавитися неспокою.
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