Київрада виділила кошти для центру репродуктивно-перинатальної медицини

Київська міська рада виділила 2,5 млн. грн. для Київського центру репродуктивної та перинатальної медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сесії Київради 12 липня.

Кошти виділені з метою введення об’єкту в експлуатацію вже в поточному році.

Крім цього, депутати міськради для забезпечення нормального функціонування центру дозволили збільшити Головному управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення штатну чисельність посад для цього медичного закладу на 24 одиниці (центр створюється на базі міського пологового будинку №4 в Оболонському районі - УНІАН). Зокрема, збільшено на 9 кількість посад лікарів з посадовим окладом в розмірі 920 грн., на 6 – фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою з посадовим окладом в розмірі 738 грн, на 7 – посад молодших медсестер з посадовим окладом в розмірі 458 грн.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня сесія Київської міської ради прийняла рішення про створення у столиці медичного центру, де безоплатно проводитимуть штучне запліднення. Центр репродуктивної та перинатальної медицини вирішено відкрити на базі міського пологового будинку №4.

Згідно з офіційною інформацією КМДА, протягом 2006 р. у Києві зареєстровано 1 тис. 691 неплідну пару, з них жіноче непліддя зареєстроване в 1 тис 315 випадках, чоловіче – у 149, поєднане – у 224.

Загальна кількість сімей, які потребують лікування із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, – 550. Запліднення за допомогою допоміжних репродуктивних технологій проводиться в столиці на сьогодні тільки комерційними структурами.

Нині тривають роботи з підготовки відповідної документації для реконструкції приміщення на території пологового будинку №4, йде підбір висококваліфікованого персоналу. Планується закупити сучасне обладнання, що використовується у світовій практиці.

Відкриття закладу відбуватиметься у три етапи: перший – організація приміщень, у яких фахівці займатимуться допоміжними репродуктивними технологіями, другий – облаштування приміщень для експериментальної технології, а останній – організація індивідуальних пологових залів.