Міністр охорони здоров’я просить керівників регіонів затвердити програми соціального захисту медичних працівників

Міністр охорони здоров’я України Олександр АНІЩЕНКО особисто звернувся з листом до кожного керівника регіону та голів обласних (міських) рад з проханням затвердити регіональні програми соціального захисту медичних працівників та підвищення престижу їхньої праці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, О.АНІЩЕНКО звернувся до керівників регіонів у зв’язку з вкрай складною ситуацією, що склалась в країні із забезпеченням медичними кадрами, - нині Україні не вистачає 46,9 тисячі (з них понад 6 тисяч у сільській місцевості) лікарів, а молодших медичних працівників – 24,5 тисячі.

Внаслідок цілої низки факторів у закладах охорони здоров’я спостерігається надзвичайно велика плинність лікарів і медичних сестер, особливо молодих спеціалістів, перш за все, через незадовільні умови праці та побуту, відсутність житла та еміграційні процеси. Це ставить під загрозу якість та доступність медичної допомоги для населення, особливо у сільських районах та на депресивних територіях.

Міністерство охорони здоров’я України зі свого боку збільшує обсяги державного замовлення на підготовку лікарів за державним замовленням та щороку розподіляє до 2 тисяч лікарів у заклади охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості. З цього року, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, цьому контингенту випускників за умови відпрацювання не менше трьох років за направленням і укладення відповідних угод виплачуватиметься одноразова адресна матеріальна допомога в обсязі п’яти мінімальних заробітних плат.

З метою поліпшення соціального захисту медичних працівників МОЗ України вже підготувало проект постанови Кабінету міністрів України щодо збільшення на 50% посадових окладів лікарів, які працюють у закладах охорони здоров’я сільської місцевості. Проте зусилля МОЗ України щодо стабілізації кадрової ситуації у галузі повинні бути підкріплені реальною допомогою на місцях.

У МОЗ вважають, що гарним прикладом для регіонів країни має стати дієва співпраця у цьому напрямі керівництва м. Києва та Київської області спільно з Національним медичним університетом ім. О.О.Богомольця щодо цільової підготовки лікарів на базі університету за кошти регіонів та встановлення надбавок до посадових окладів лікарів столиці.