Узаконена система контролю за продукцією зі вмістом ГМО

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 263 народних депутата з 299, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом закону пропонується запровадити вимоги для суб’єктів господарювання при введенні ними в обіг продукції, що містить ГМО або отримана з їх використанням, та при подальшому обігу такої продукції.

Зокрема, суб’єкти господарювання, які вперше вводять в обіг продукцію, що містить ГМО або отримана з їх використанням, повинні складати письмову декларацію про таку продукцію. У зазначеній декларації має бути вказано про те, що відповідна продукція містить ГМО або отримана з їх використанням. Крім того, оскільки будь-яка продукція, яка містить ГМО або отримана з їх використанням, підлягає державній реєстрації, у декларації повинен бути наведений номер державної реєстрації цієї продукції у Державному реєстрі ГМО із зазначенням назви відповідного Державного реєстру ГМО, що забезпечуватиме належну ідентифікацію продукції.

Проектом закону передбачається встановити, що копія декларації, яка ідентифікує продукцію, що містить ГМО або отримана з їх використанням, при кожній операції з передачі такої продукції від одного суб’єкта господарювання до іншого так само має бути передана відповідному суб’єктові господарювання. При цьому як самі декларації, так і їх копії повинні зберігатися суб’єктами господарювання протягом п’яти років з дня передачі продукції, яка містить ГМО або отримана з їх використанням. Протягом цього ж строку суб’єкти господарювання зобов’язані зберігати документацію, яка дає змогу ідентифікувати як будь-якого суб’єкта господарювання, який передав їм відповідну продукцію, так і будь-якого суб’єкта господарювання, якому вони передали відповідну продукцію.

У проекті закону також визначені повноваження Науково-методологічного центру з питань випробувань ГМО. Зазначений Науково-методологічний центр повинен поєднувати у своїй діяльності функції науково-методологічної координації діяльності випробувальних лабораторій з визначення вмісту ГМО у продукції та функції референс (арбітражної) лабораторії у сфері випробувань ГМО.

Передбачається, що виконувати такі функції повинна не новостворена, а вже існуюча в Україні наукова установа, яка уповноважується на їх виконання Кабінетом міністрів України.