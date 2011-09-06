Миргород та Скадовськ стали курортами державного значення

Верховна Рада України оголосила території міст Скадовськ та Миргород курортами державного значення.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому Закону України "Про оголошення природних територій міста Скадовська Херсонської області курортом державного значення" проголосували 252 народних депутатів з 295, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон України "Про оголошення природних територій міста Миргорода Полтавської області курортом державного значення" підтримали 260 народних депутатів з 294, зареєстрованих в сесійній залі.

Законами передбачається оголосити природні території міст Скадовськ та Миргород курортами державного значення та затвердити межі округу і зон санітарної охорони цих курортів.