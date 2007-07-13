В дитячому оздоровчому центрі міліціонери побили підлітків

П’ятьох міліціонерів у Полтавській області звільнено зі служби після побиття підлітків у дитячому оздоровчому центрі «Миргородський».

Про це УНІАН повідомили в Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

За даними ЦЗГ, зараз у цьому центрі в селі Олефірівка Миргородського району оздоровлюються вихованці Градизької спеціальної школи-інтернату. Громадський порядок у вказаному оздоровчому закладі охороняють працівники Миргородського міськрайвідділу.

10 липня о 16.00 на чергування заступили два інспектора взводу патрульної служби, завданням яких була підтримка порядку на дискотеці, яка розпочинається близько 19-ї години.

На той час частина дітей повернулася з річки та стояла у коридорі. Зазначені працівники міліції почали словесно ображати підлітків, а двох з них покликали до своєї кімнати. Через пару хвилин хлопці вибігли з кімнати і поскаржилися своїм товаришам, що їх побили міліціонери. Захистити ображених зібралися дев’ятеро підлітків, і вже через хвилину між ними та працівниками патрульної служби виникла сварка, зазначили в ЦЗГ.

У свою чергу патрульні міліціонери зателефонували на мобільні телефони своїм чотирьом колегам, які також несли службу з охорони порядку в оздоровчому центрі, а на той час відпочивали, і викликали їх на допомогу, щоб «розібратися» з підлітками. Через півгодини ще троє інспекторів патрульної служби та помічник дільничного інспектора міліції були на місці, і один з них вдарив хлопця-підлітка в обличчя та в присутності дітей словесно образив жінку-вихователя.

Директор закладу негайно відреагував на неправомірні дії міліціонерів та звернувся з письмовою заявою до керівництва Миргородського міськрайвідділу міліції.

«Результатами цієї історії стали дисциплінарні стягнення та звільнення з органів внутрішніх справ. Так, рішенням керівництва УМВС зазначені двоє інспекторів та їхній колега, що підняв руку на хлопця, поплатилися службою та негайно звільнені з міліції. Позбавилися посад і їхні безпосередні керівники – старший інспектор з організації діяльності патрульної служби групи охорони громадського порядку та начальник відділення дільничних інспекторів міліції Миргородського МРВ. Інші троє учасників «з’ясування стосунків» з дітьми та виконувач обов’язків начальника міськрайвідділу міліції попереджені про неповну посадову відповідність», - заявив представник ЦЗГ УМВС України в Полтавській області.