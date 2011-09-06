Янукович доручив Кабміну впорядкувати перевірки СЕС
18:14, 06 вересня 2011Країна
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Розроблять законопроекти
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду в місячний термін розробити законопроекти з впорядкування перевірок СЕС і пожежних служб, а також підвищити відповідальність підприємств за порушення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Комітету з економічних реформ при Президенті.
«Доручаю уряду в місячний термін розробити законопроекти, в яких передбачити такий порядок перевірок і одночасно посилити відповідальність, зокрема до кримінальної, власників приватних підприємств за порушення санітарних норм і правил пожежної безпеки», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.
Він зазначив, що сфера перевірок з боку СЕС і пожежників - одна з найбільш корумпованих у країні.
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