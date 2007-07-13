У Росії дозволять дитячу трансплантацію

Міністерство охорони здоров`я і соціального розвитку РФ планує дозволити дитяче донорство (пересадка органів від дитини до дитини), яке зараз заборонене в країні, уже наступного року.

Як розповів замміністра охорони здоров`я і соціального розвитку Володимир Стародубов, міністерство майже закінчило роботу над документом, що регламентує пересадку печінки, серця, кишечника, легень від дитини до дитини.

"Листи очікування на пересадку цих органів повні", - заявив Стародубов. Почати операції зпересадки дитячих органів міністерство планує дозволити наступного року.

Існують дані Московського координаційного центру органного донорства, згідно яким щорічно в операціях з пересадки органів мають потребу п`ять тисяч росіян, 30% з яких - діти. "Потреби пацієнтів-дітей в трансплантації органів незадовільнені, і це жахливо, говорить директор НДІ здоров`я дітей, академік РАМН Олександр Баранов. - Усе тому, що операції з трансплантації донорських органів від дітей до дітей у нас заборонені, хоча в багатьох країнах такі операції давно роблять. Власні закони про дитяче донорство є, наприклад, в США, Канаді, Німеччині, Великобританії, Іспанії та інших розвинутих країнах".

Вилучати органи для тих, що мають потребу, згідно планам міністерства, будуть по "Інструкції констатації смерті дитини на підставі діагнозу смерті мозку". Інструкція містить комплекс медичних критеріїв, наявність яких обов`язково для встановлення діагнозу смерті мозку. При цьому в проекті документа дуже детально розписані дії лікарів з дослідження кожного критерію, а також сказано, що через 12 годин проводять повторну процедуру встановлення смерті мозку. Робити це повинна медкомісія у складі головного лікаря лікарні, де знаходиться хворий, лікаря анестезіолога-реаніматолога, невролога і педіатра зі стажем не менше п`яти років.

Крім того, для вилучення органів потрібний обов`язковий дозвіл від батьків неповнолітнього. Зараз інструкція проходить узгодження в декількох наукових інститутах РАМН. Лікарі вважають, що дозвіл педіатричної трансплантології в країні необхідний.

В той же час, відзначає видання, правозахисники вважають, що ухвалення інструкції та дозвіл пересадки дитячих органів принесе суспільству більше шкоди, ніж користі.

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