Систему екстреної допомоги за єдиним номером «112» може бути введено до кінця 2014 року

Систему виклику екстреної допомоги за єдиним телефонним номером «112» може бути введено до кінця 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Комітету з економічних реформ заявив міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА.

За його словами, на 30 жовтня буде готове техніко-економічне обгрунтування проекту.

Крім того, міністр повідомив, що на сьогоднішній день відповідний законопроект схвалений урядом, узгоджений всіма зацікавленими відомствами і направлений до Верховної Ради.

«Я хочу доповісти, що станом на першу декаду січня (2012 року – УНІАН) ми готові винести проектно-бюджетну документацію і проводити тендери. Для цього треба виділити кошти, щоб можна було розгорнути систему», - сказав В.БАЛОГА.

Він також відзначив, що до квітня наступного року МНС готове впровадити систему «112» у містах, які прийматимуть матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ створити систему екстреної допомоги громадянам за єдиним телефонним номером "112".

13 квітня 2010 року Кабмін України збільшив фінансування проведення заходів до Євро-2012 із засобів стабілізаційного фонду, зокрема, 17 млн. 700 тис. грн. було виділено на створення і забезпечення функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112".

Єдина диспетчерська служба порятунку сконцентрує в собі функції, які раніше виконували оперативно-диспетчерські системи служб екстреного реагування "101", "102", "103", "104".