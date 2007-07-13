МОЗ розробляє програму проведення iмунiзацiї населення проти кору і краснухи

Міністерство охорони здоров’я України розробляє програму проведення додаткової iмунiзацiї населення проти кору і краснухи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, це міністерство провело у регіонах України навчально-тренінгові семінари з підготовки медиків до додаткової iмунiзацiї населення проти кору та краснухи.

У роботі семінарів взяли участь головні позаштатні спеціалісти МОЗ, науковці Академії медичних наук України, лікарі, фахівці регіональних санепідслужб.

Навчання медиків відбувалось у рамках офіційного візиту в Україну спільної мiciї Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо виконання програми лiквiдацiї кору в Європейському регіоні та сертифікації України до 2010 року як території, вільної від кору.

Як стверджує МОЗ України, проблема захворювання на кір та краснуху серед дорослих актуальна для усіх країн Європейського регіону, у тому числі й України. За даними ВООЗ, на сьогодні у країнах широкого застосування вакцинації частота цих захворювань суттєво знизилася, порівняно з довакцинним періодом, оскільки основним засобом профілактики цих захворювань є вакцинація.

Також виявилося, що тепер найчастіше хворіють підлітки та молоді дорослi, які не вакцинувалися. Спалахи iнфекцiї спостерiгаються у навчальних закладах, де скупчується найбiльше молодi.

За результатами епіданалізу Державної санітарно-епідеміологічної служби України, в останні роки у нашій державі переважна кількість хворих припадає на вікову групу 15-29 років (в основному хворіють учні старших класів шкіл та студенти вищих і середніх навчальних закладів), котрі не пройшли чи порушили графік вакцинації.

Проведення додаткової iмунiзацiї проти кору та краснухи, стверджують у МОЗ, дасть можливість суттєво знизити рівень захворюваності дорослого населення, уникнути важких ускладнень серед дорослих і дітей, а також матиме для держави економічний ефект.

Торік в Україні на кір захворило 42 724 осіб, з них 33 378 дорослих, 9 346 дітей. Найбільше хворих – у Криму, Рівненській, Харківській, Херсонській областях та у Києві.

У 2006 року на краснуху в Україні захворіло 15 106 осі, з них 8 158 дітей, 6 954 дорослих. Найбільше хворих - у Києві, Криму, Харківській, Рівненській областях.