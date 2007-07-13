Донецьких малюків лікують італійські кардіохірурги

У Донецьку незабаром лікуватимуть серцеву недостатність у новонароджених. До цих пір це було можливо тільки за кордоном і лише зрідка в Києві. Із природженою серцевою недостатністю в Україні щороку народжується 4 тисячі дітей, третина з них потребує негайної операції, яка коштує не менше 5 тисяч доларів, повідомляє СТБ.

У однорічної Валерії Льовіної хворобу серця проявили ще на шостому місяці життя. З того часу дитина постійно знаходиться під наглядом лікарів.

Валерію оперував всесвітньо відомий професор з Італії Вітторіо Ваніні і його консультанти. Лікарі кажуть, що дівчинка добре себе відчуває, стан стабільний.

Взагалі за 3 дні в Донецьку італійські кардіохірурги прооперують 20 малюків. За кожною операцією уважно стежать місцеві кардіологи.

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