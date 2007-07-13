В Україні порушуються права громадян на безпеку продуктів харчування

Закон «Про Державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні і використанні генетично модифікованих організмів», ухвалений Верховною Радою України 31 травня, порушує загальноконституційні права громадян на безпеку продуктів харчування.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловив генетик, кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії біотехнологій Григорій ПЕТЮХ.

«Цей закон не відповідає мінімальним міжнародним нормам і чинному уже законодавству в Україні. Закон порушує загальноконституційні права громадян на безпеку продуктів харчування і в результаті призведе до масштабних економічних збитків», - сказав Г.ПЕТЮХ.

За його словами, закон не передбачає обмежень на використання генетично модифікованих організмів (ГМО) під час виробництва продовольчих продуктів, а також пов`язаних з цим ризиків для здоров`я громадян і навколишнього середовища. «Термін «ризик» згадується тільки в термінології закону, а далі в тексті про це нічого не сказано – немає оцінки ризиків і системи управління ризиками», - додав учений.

Г.ПЕТЮХ також вважає, що цей закон не входив до переліку документів, необхідних для вступу України до СОТ. «Країна може самостійно регулювати цю сферу», - пояснив він.

У свою чергу координатор Всеукраїнського дитячого союзу «Екологічна варта» Олена ПАЩЕНКО вважає, що прийнятий закон також порушує право дитини на отримання інформації про якість продуктів харчування. «Дитина, яка виховується в дитячих садах, школах-інтернатах, не знає, якими продуктами її годують – з генетично модифікованими організмами чи без них», - сказала вона.

Перший заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна ТІМОЧКО посилається на результати досліджень російських і англійських учених, згідно з якими постійне вживання продуктів харчування з ГМО приводить до порушень репродуктивної функції у жінок, до підвищення алергічних реакцій, до нагромадження токсинів в організмі людини і вироблення стійкості організму до антибіотиків.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 31 травня прийняла Закон «Про Державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні і використанні генетично модифікованих організмів».

Закон підтримали 312 із 433 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Закон визначає основні принципи державної політики у сфері поводження з генетично модифікованими організмами (ГМО).

Закон встановлює вимоги до ГМО, порядок їх вивільнення в навколишнє середовище для проведення випробувань, принципи державної реєстрації, вимоги до ввезення і транзиту, а також відповідальність за порушення законодавства у сфері поведінки з ГМО.