Завтра в Україні очікуються дощі

Завтра в Україні очікуються невеликі короткочасні дощі, вдень окремі грози, лише у Криму, більшості південних, а вночі і центральних областей без опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с, вдень у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°, на сході до 24°; у південній частині вночі 13-18°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 9-14°.

У Київській області у четвер очікуються невеликі короткочасні дощі, вдень окремі грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 18-20°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 21-23°, у Дніпрі біля Києва 20°.