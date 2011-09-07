Проект «Журналістика цифрового майбутнього» оголошує конкурс на навчання

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» та Могилянська школа журналістики (НаУКМА) оголошують конкурс на участь у проекті «Журналістика цифрового майбутнього». Метою проекту є навчання журналістів та редакторів – лідерів ньюз-румів майбутнього – шляхом долучення їх до цифрової культури нових медіа. Слухачі отримають знання та навички цифрових технологій збору, обробки та розповсюдження інформації від найкращих українських та закордонних викладачів.

Навчання відбувається у вигляді тижневих модулів протягом 8 місяців. Кожний модуль присвячений різним аспектам/проблемам створення контенту та розповсюдження його серед аудиторій. Квітневий модуль є виїзним (ц.р. кращі редакції м.Вашингтон та Нью-Йорк) та пропонується найкращим слухачам за результатами роботи протягом усього періоду навчання.

Заявки приймаються з 7 вересня по 3 жовтня (включно) 2011 року. Для участі у відкритому конкурсі апліканти мають надати наступні документи:

· Заповнену аплікаційну форму (див. інструкцію нижче), де зазначається рівень освіти апліканта, його досвід та характер медійної діяльності, рівень володіння комп’ютером та рівень знання англійської мови.

· Аплікант повинен надати лист підтримки роботодавця, в якому би зазначалося, що роботодавець не заперечує проти відсутності працівника на робочому місці протягом його перебування на навчанні (на увесь термін навчання – 8 тижнів протягом 8 місяців).

· Зразки цифрових творчих доробків (фотографій, аудіо- чи відео доробків, блогів чи сайтів), які би демонстрували зацікавленість апліканта у цифрових технологіях.

11-12 жовтня 2011 року відбудеться тестове завдання, яке визначить рівень знань та володіння журналістами навичками цифрових медіа.

18-19 жовтня 2011 року відбудеться співбесіда із членами Приймальної комісії.

Початок навчання – 7 листопада 2011 року. Навчання на проекті є безкоштовним .

Нагадуємо, що «Журналістика цифрового майбутнього» є спільним проектом фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Національного університету “Києво-Могилянська академія”. За 4 роки існування 90 випускників отримали унікальні знання, які посприяли їх професійному та кар’єрному зросту. 20 випускників обіймають наразі позиції головних редакторів, шеф-редакторів, керівників медіа-холдингів. Інвестиції фонду «Розвиток України» у проект склали вже понад 1,5 млн. доларів США.

За більш детальною інформацією звертайтеся: fdu.org.ua; j-school.kiev.ua АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА: http://j-school.kiev.ua/aplicant/AnketaDFJ.pdf

(Скачайте файл, заповніть Анкету, натисніть кнопку «Submitbyemail», що сформує *.xml файл та запропонує його відіслати на нашу адресу. Прохання (тільки в крайньому випадку!) не надсилати Анкети в сканованому варіанті, чи просто збережений pdf - не всі данні зберігаються.)

Анкету, лист роботодавця та свої доробки - Ви можете надіслати електронною поштою на адресу Програми. Якщо Ви пройдете перший тур відбору і Вас запросять на тестове завдання та співбесіду - лист роботодавця Ви маєте принести з собою в роздрукованому вигляді.

Контактні особи:

Олександр Власенко – керівник освітніх проектів фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»

тел. +38 (044) 502-52-16, +38 (050) 348-47-43

e-mail: avlasenko@fdu.org.ua

Євген Федченко – керівник Програми, НаУКМА, Могилянська школа журналістики

тел./факс +38 (044) 463-77-02

e-mail: info@dfj.org.ua

Програма DFJ:

04655, м. Київ, вул. Волоська 8/5, корп. 4, оф. 404,Могилянська школа журналістики