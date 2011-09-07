Потужний спалах стався на Сонці

Два потужні рентгенівські спалахи, що сталися на Сонці напередодні, можуть призвести до магнітної бурі на Землі, початок якої очікується у п`ятницю, 9 вересня, повідомив РІА Новости керівник центру прогнозів космічної погоди Інституту земного магнетизму, іоносфери і поширення радіохвиль Сергій ГАЙДАШ.

"Останніми днями спостерігався сплеск сонячної активності. Вчора був спалах класу М5.5, потім у ніч на середу - Х2.2. Обидві ці події відбулися в активній області 1283, яка розташовується зараз майже в центрі сонячного диска, а відтак вони впливатимуть на Землю", - сказав С.ГАЙДАШ.

Спалахи на Сонці залежно від потужності рентгенівського випромінювання поділяються на п`ять класів: A, B, C, M і X. Мінімальний клас A0.0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 нановат на квадратний метр. При переході до наступної букви потужність збільшується вдесятеро.

За словами С.ГАЙДАША, вже вчора було зафіксовано збільшення потоку протонів від Сонця, хоча він поки що не дійшов до рівня, небезпечного для космічної техніки. Збільшення триватиме.

"За кілька днів до Землі дійде потік сонячної плазми, тому з 9 до 11 вересня очікується підвищена геомагнітна активність, можливі сонячні бурі", - сказав він.