Вводять щотижневий моніторинг забезпечення лікарень вакцинами

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від міністра охорони здоров’я Олександра АНІЩЕНКА проводити щотижневий моніторинг забезпечення медичних установ противірусними ліками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів України.

«З огляду на стан справ у Міністерстві охорони здоров’я, де порядок тільки зараз почав наводитися, вимагаю від міністра АНІЩЕНКА запровадити щотижневий моніторинг забезпечення лікарень, поліклінік, амбулаторій, аптек вакцинами, профілактичними засобами, засобами гігієни і захисту, ліками проти вірусних хвороб тощо», - сказав М.АЗАРОВ.