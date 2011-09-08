Відхилили законопроект про підвищення допомоги малозабезпеченим сім’ям

Більшість членів Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці, а це представники Партії регіонів і комуністи, відхилили ряд соціальних законопроектів, у тому числі законопроект депутатів фракції «БЮТ-Батьківщини» Андрія ПАВЛОВСЬКОГО та Олександра СОЧКИ щодо підвищення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», за словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, «цим законопроектом пропонувалося, щоб розмір грошової допомоги визначався виходячи з повного розміру прожиткового мінімуму, як того вимагає закон про державні соціальні гарантії, який передбачає, що всі соцвиплати нараховуються виходячи з повного розміру прожиткового мінімуму».

«Натомість уряд, ігноруючи цю вимогу закону, розраховує розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з якихось віртуальних цифр. Фактично виходить, що цей розмір забезпечення на 50% менший, ніж визначений законом прожитковий рівень», - додав народний депутат.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ наголосив, що через це «кілька мільйонів малозабезпечених сімей недоотримують половину грошей, які вони мали отримувати згідно з чинним законодавством».

«Я вважаю це нічим іншим як проявами антинародної політики влади щодо громадян, які найактивніше підтримували її на виборах», - резюмував А.ПАВЛОВСЬКИЙ.