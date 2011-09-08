Житель Запорізької області прожив з левом 36 днів

Житель Запорізької області Олександр ПИЛИШЕНКО – власник приватного зоопарку в смт Василівка, успішно завершив експеримент із 36-денного проживання у вольєрі з левом – левицею на ім’я Катя, яка в період експерименту народила 2 левенят.

За даними представників Книги рекордів України, що зафіксували рекорд, О.ПИЛИШЕНКО встановив не лише український, а й світовий рекорд.

«О.ПИЛИШЕНКО «побив» досягнення представника США, який зміг прожити у клітці з двома левами два тижні, а потім вимушений був перервати експеримент через агресивну поведінку тварин», - повідомив представник Книги рекордів України Ігор ПІДЧИБІЙ, зазначивши, що у рекорду власника Василівського зоопарку є всі підстави потрапити до Книги рекордів Гіннесса.

Сам О.ПИЛИШЕНКО стверджує, що за допомогою свого експерименту розраховував привернути увагу громадськості до проблем диких тварин, які мешкають у приватних зоопарках. Він вірить, що це вдалося, і стверджує, що спільне проживання у вольєрі дало йому масу нових вражень і змінило поведінку левиці.

«Вона стала краще мене розуміти, довіряти своїх дитинчат і навіть почала їсти людську їжу - супи, помідори, чого раніше не було», - розповів О.ПИЛИШЕНКО.