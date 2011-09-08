Громадян України немає серед загиблих від вибуху у Нью-Делі
10:57, 08 вересня 2011Країна
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11 осіб загинуло та 60 поранено
Громадян України немає серед загиблих і постраждалих внаслідок вибуху у Нью-Делі поблизу Вищого суду Індії, що стався 7 вересня о 7.45 за київським часом.
Про це повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.
Внаслідок вибуху 11 осіб загинуло та понад 60 поранено.
МВС Індії розцінює даний вибух як терористичний акт. Поліцією Нью-Делі запроваджено підвищені заходи безпеки в місцях масового скупчення людей.
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