Найбезпечніші регіони в Україні

Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області є найбезпечнішими регіонами нашої країни. Показник кількості вбивств у цих областях найнижчий у країні - 9-11 випадків на рік на сто тисяч населення.

Про це повідомляє журнал WEEKLYUA, що опублікував рейтинг українських регіонів «Де в Україні жити добре». Рейтинг грунтується на результатах першого післякризового дослідження якості життя в Україні, проведеної Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД).

Для порівняння, в Київській області цей показник утричі вищий - 30 вбивств на 100 тис. населення, що можна порівняти з рівнем злочинності в одній із найбільш кримінальних країн світу - Ямайці.

Інший приклад - Запорізька область. Цей регіон займає четверте місце в країні за рівнем доходів, але водночас є абсолютним рекордсменом за кількістю крадіжок і грабежів на тисячу осіб населення. Полюсом злочинності в регіоні вважається місто Мелітополь, в якому лише за офіційною статистикою відбувається в середньому два тяжких або особливо тяжких злочини на добу. Із січня по червень цього року в місті було зафіксовано близько 840 злочинів, що з розрахунку на тисячу осіб населення, в півтора рази більше показника Києва.