Українці витрачають на дозволи і довідки 20 млрд. грн. на рік

Антимонопольний комітет України підрахував статистику кількості і вартості платних послуг, які надаються в країні, для отримання всіляких дозволів, ліцензій, довідок, узгоджень і т.д. За даними комітету, українці витрачають на дозволи і довідки 20 мільярдів гривень на рік, пише «Дело».

За даними АМК, лише в центральних органах влади українцям пропонують майже 800 видів послуг. З них у міністерствах – 244, в держагентствах – 42, у різноманітних службах – 100, в інспекціях та інших держрганах – 408.

Ще 2760 послуг українці одержують на місцевому рівні. Сюди входять адміністративні послуги, платні послуги, пов`язані з адміністративними, господарські та інші.

Серед усього цього розмаїття – послуги БТІ, платні медпослуги, дозволи на підприємницьку діяльність, ветеринарні послуги, послуги у сфері будівництва, ритуальні послуги, платні послуги МВС тощо.

У 2010 році за надання всього цього масиву послуг українці віддали приблизно 20 млрд. грн. З цієї суми майже 1,8 млрд. грн. коштували послуги, що надаються центральними органами виконавчої влади і 18, 6 млрд. грн. – місцевими. За перше півріччя 2011 року показники сумірні: 805,9 млн. грн. – послуги центральних органів, 9,8 млрд. грн. – місцевих.

При цьому кількість послуг з регіонів відрізняється в рази.

Рекордсменом є Львівська область, де українці зустрічаються більш ніж з 11 тисячами послуг. З них 3009 – адміністративних, 2965 – платних послуг, пов`язаних з адміністративними. Найменше послуг в Антимонопольному комітеті налічили в Криму – трохи більш ніж 1000 послуг.

При цьому згідно з інформацією, яку озвучив голова Антимонопольного комітету України Василь ЦУШКО на останньому засіданні Комітету з економічних реформ при Президенті України, в більшості органів влади відсутні стандарти надання адміністративних послуг.

Як приклад він навів Донецьку область, де місцеве Держуправління охорони навколишнього середовища в 2010 році за однакову послугу брало плату з різних споживачів, яка відрізнялася в 7 разів (від 204 грн. до 1428 грн.).

Серед порушень, встановлених антимонопольним відомством, зафіксовано завищення плати за адміністративні послуги. Зокрема, В.ЦУШКО звернув увагу на послугу періодичного медогляду водіїв транспортних засобів. Як виявилося, послуга включає визначення групи крові і резус-фактору, які і так відомі – визначаються при народженні і впродовж життя не змінюються. При цьому на визначення групи крові і резус-фактору припадає 27% загальної вартості послуги медогляду.