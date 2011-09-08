Посилено заходи запобігання фальсифікації ліків

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 257 народних депутатів із 354 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає, що до Державного реєстру лікарських засобів України вносяться такі відомості про лікарський засіб: назва лікарського засобу (торговельна назва, міжнародна непатентована назва); виробник (назва, місцезнаходження юридичної особи та її виробничих потужностей); синоніми, хімічна назва, повний склад лікарського засобу; фармакологічна дія, фармакотерапевтична група лікарського засобу; показання, протипоказання, запобіжні заходи, взаємодія з іншими лікарськими засобами; способи застосування, доза діючої речовини в кожній одиниці та кількість одиниць в упаковці; побічна дія, форма випуску, умови зберігання, термін придатності, умови відпуску; інструкція для медичного застосування лікарського засобу; фармакопейна стаття або методи контролю якості лікарського засобу.

Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для виробництва лікарських засобів, проведення виробничого контролю їхньої якості, а також технологічних регламентів встановлюються центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів.

Контроль за якістю лікарських засобів та умовами їхнього виробництва здійснюється центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів і підпорядкованими йому територіальними органами виконавчої влади з лікарських засобів відповідно до закону.

Центральний орган виконавчої влади з лікарських засобів очолює керівник, який за посадою є Головним державним інспектором України з лікарських засобів. Керівник центрального органу виконавчої влади з лікарських засобів має двох заступників, у тому числі одного першого, які за посадою є заступниками Головного державного інспектора України з лікарських засобів.

Керівники територіальних органів виконавчої влади з лікарських засобів за посадою є головними державними інспекторами з лікарських засобів на відповідних територіях, а їхні заступники – відповідно заступниками головних державних інспекторів з лікарських засобів на відповідних територіях.

Інші спеціалісти центрального органу виконавчої влади з лікарських засобів і спеціалісти його територіальних органів, на яких покладено здійснення державного контролю за якістю лікарських засобів, є за посадою державними інспекторами з лікарських засобів.

Передбачено, що контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їхнє переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їхні аналоги чи прекурсори, або фальсифіковані лікарські засоби у великих розмірах, караються позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.

Умисне виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, якщо такі дії створили загрозу для життя чи здоров’я особи, або вчинені у великих розмірах, карається штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їхнього виготовлення.