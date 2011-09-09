Верховна Рада України посилила заходи запобігання фальсифікації лікарських засобів
Порушення закону карається штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років...
Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів".
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 257 народних депутатів із 354 зареєстрованих у сесійній залі.
Закон передбачає, що до Державного реєстру лікарських засобів України вносяться такі відомості про лікарський засіб: назва лікарського засобу (торговельна назва, міжнародна непатентована назва); виробник (назва, місцезнаходження юридичної особи та її виробничих потужностей); синоніми, хімічна назва, повний склад лікарського засобу; фармакологічна дія, фармакотерапевтична група лікарського засобу; показання, протипоказання, запобіжні заходи, взаємодія з іншими лікарськими засобами; способи застосування, доза діючої речовини в кожній одиниці та кількість одиниць в упаковці; побічна дія, форма випуску, умови зберігання, термін придатності, умови відпуску; інструкція для медичного застосування лікарського засобу; фармакопейна стаття або методи контролю якості лікарського засобу.
Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для виробництва лікарських засобів, проведення виробничого контролю їхньої якості, а також технологічних регламентів встановлюються центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів.
Контроль за якістю лікарських засобів та умовами їхнього виробництва здійснюється центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів і підпорядкованими йому територіальними органами виконавчої влади з лікарських засобів відповідно до закону.
Центральний орган виконавчої влади з лікарських засобів очолює керівник, який за посадою є Головним державним інспектором України з лікарських засобів. Керівник центрального органу виконавчої влади з лікарських засобів має двох заступників, у тому числі одного першого, які за посадою є заступниками Головного державного інспектора України з лікарських засобів.
Керівники територіальних органів виконавчої влади з лікарських засобів за посадою є головними державними інспекторами з лікарських засобів на відповідних територіях, а їхні заступники – відповідно заступниками головних державних інспекторів з лікарських засобів на відповідних територіях.
Інші спеціалісти центрального органу виконавчої влади з лікарських засобів і спеціалісти його територіальних органів, на яких покладено здійснення державного контролю за якістю лікарських засобів, є за посадою державними інспекторами з лікарських засобів.
Передбачено, що контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їхнє переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди.
Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їхні аналоги чи прекурсори, або фальсифіковані лікарські засоби у великих розмірах, караються позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.
Умисне виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, якщо такі дії створили загрозу для життя чи здоров’я особи, або вчинені у великих розмірах, карається штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їхнього виготовлення.