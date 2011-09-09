Януковича запросили на Генеральну Асамблею ООН

Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун запросив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на засідання високого рівня з профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними за участі глав держав і урядів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«Хотів би скористатися нагодою та закликати вас взяти участь у засіданні високого рівня. Розраховую, що завдяки вам та вашій відданості справі нам вдасться вирішити проблему та зробити 2011 рік визначальним моментом наших спільних зусиль, спрямованих на прогрес усього людства», – йдеться у запрошенні ПАН Гі Муна, надісланому В.ЯНУКОВИЧУ.

Засідання високого рівня з профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними відбудеться 19-20 вересня 2011 року у Нью-Йорку. На засіданні буде визначено план дій із забезпечення ефективної профілактики неінфекційних захворювань в усіх країнах і розширення доступу до лікування та догляду по всьому світу.