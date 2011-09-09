Бездомних пенсіонерів влаштовуватимуть до спецустанов

Міністерство соціальної політики України розробило порядок влаштування бездомних пенсіонерів та інвалідів I й II груп до установ соціальної підтримки.

Цей порядок передбачено наказом міністерства від 12 серпня 2011 року №312, розміщеному на парламентському порталі.

До установ соцпідтримки приймаються пенсіонери та інваліди, які: за станом здоров`я вимагають догляду, домашнього обслуговування, медичної допомоги; не мають працездатних родичів; втратили соціально корисні зв`язки з працездатними родичами.

Для влаштування бездомної особи до установи, створеної місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, особа повинна звернутися з письмовою заявою до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання/перебування. Для влаштування до установи, створеної громадською благодійною організацією, особа звертається безпосередньо до установи або організації, які її створили.

Бездомні особи можуть прийматися до установи на постійне або тимчасове проживання строком від 1 до 6 місяців.

Бездомним особам, які проживають в установах, пенсія, соцдопомога виплачуються відповідно до діючого законодавства.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційної публікації.