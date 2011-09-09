МОЗ продовжує поставки вакцин у регіони

Міністерство охорони здоров’я України продовжує поставки імунобіологічних препаратів в регіони України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, станом на 9 вересня державним підприємством «Укрвакцина» розвезено в регіони вакцину для профілактики кашлюку, дифтерії та правця з ацелюлярним кашлюковим компонентом у кількості 100 тис. 080 доз вартістю 12 млн. 019 тис. 608 грн. Ще 198 тис. 160 доз цієї ж вакцини на суму 23 млн. 799 тис. 016 грн. будуть поставлені в регіони впродовж найближчих 10 діб.

Окрім того, вже сформовані накази про розподіл вакцини для профілактики гепатиту В для дітей, вакцини для профілактики кору, паротиту та краснухи монодозної, комбінованої вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту та захворювань, спричинених Haemophilus influenze типу b. Поставки даних вакцин в регіони будуть проведені протягом вересня.

Як інформувалось раніше, в регіони вже надійшли вакцина для профілактики поліомієліту (оральна), вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи мультидозна, вакцина для профілактики сказу.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня ц. р. міністр охорони здоров’я України Олександр АНІЩЕНКО запевнив, що ряд вакцин, з наявністю яких на сьогодні в Україні є проблема, надійдуть в вересні-жовтні цього року. Про це міністр сказав на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання, коли з’являться в медустановах, зокрема, вакцини БЦЖ, поліомеліту, дифтерії та деякі інші.

«По вакцинам ми закінчили торги, ми закупимо. І в середині серпня вакцини почнуть надходити. У вересні – на початку жовтня у нас загальний спектр буде вже. Вакцини надходитимуть не одномоментно, а поетапно – є напрацьована для нашої країни партія, вона приходить нам”, - сказав О.АНІЩЕНКО.

При цьому він повідомив, що були проблеми з коштами на закупівлю медпрепаратів і тому довелося змінити їх номенклатуру для економії грошей.

“По вакцинам по наших підрахунках потрібно було 422 млн. грн. Ми трошки змінили номенклатуру, тобто види вакцини. Бо ми зробили акцент на дорогі, хороші, імпортні – це правильно, але треба жити “по одежке”, грошей не вистачає... Ми два роки забезпечували вакцинальний комплекс на 60%, а 40% - залишався не забезпеченим. Тому ми 20 млн. зекономили, провівши торги. Але нам Кабінет міністрів та Верховна Рада дали 35 млн. грн. додатково. І ці 55 млн. дають нам можливість в цьому році вперше за останні 3 роки практично на 95-100% забезпечити вакцинами”, - зазначив міністр.

В той же час, за його словами, поки не вирішено повністю проблему вакциною проти гепатиту В. “Але я сподіваюсь, ми зекономимо на торгах і закупимо. Ми в цьому році постараємось забезпечити 100% комплекс”, - додав він.