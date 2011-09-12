Фонд «Розвиток України» до Дня усиновлення оголошує конкурс

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» до Дня усиновлення оголошує конкурс на кращу історію «По сторінках щастя».

Запрошуємо усиновителів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів узяти в ньому участь. Надсилайте свої історії, а також фото (за бажанням) на електронну адресу: sirotstvo@magnolia-tv.com. Обов’язково вказуйте контактні телефони, щоб організатори могли пізніше з Вами зв’язатися.

Історії приймаються до 20 вересня 2011 року. Усі вони будуть розміщені на порталі. Переможців обиратимуть самі користувачі порталу. Голосування триватиме до 7 жовтня 2011 року.

Автори 10 найкращих історій отримають цифрові фотоапарати.

Щасти Вам!!!