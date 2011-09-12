Фонд «Розвиток України» до Дня усиновлення оголошує конкурс
13:09, 12 вересня 2011Країна
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«По сторінках щастя»
Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» до Дня усиновлення оголошує конкурс на кращу історію «По сторінках щастя».
Запрошуємо усиновителів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів узяти в ньому участь. Надсилайте свої історії, а також фото (за бажанням) на електронну адресу: sirotstvo@magnolia-tv.com. Обов’язково вказуйте контактні телефони, щоб організатори могли пізніше з Вами зв’язатися.
Історії приймаються до 20 вересня 2011 року. Усі вони будуть розміщені на порталі. Переможців обиратимуть самі користувачі порталу. Голосування триватиме до 7 жовтня 2011 року.
Автори 10 найкращих історій отримають цифрові фотоапарати.
Щасти Вам!!!
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