Кількість ДТП на залізницях знизилася майже на 40%

За вісім місяців 2011 року на залізничних переїздах і шляхах залізниць України сталося 46 транспортних подій, що на 38,7% менше, ніж за аналогічний період 2010 року (за 8 місяців 2010 р. - 75 випадків). Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», зокрема, 37 випадків сталося на переїздах і 9 на коліях поза переїздами.

Кількість потерпілих у ДТП зменшилася на 29 чоловік - з 49 до 20, зокрема, загиблих - на 9 чоловік, з 18 до 9, кількість травмованих - на 20 чоловік, з 31 до 11.

Зазначається, що всі ДТП на залізничних переїздах сталися через виїзд автотранспорту на рейки, незважаючи на забороняючі сигнали звукової і світлової сигналізації. В жодному з випадків провини залізничників в ДТП не було.

«Укрзалізниця» звертає увагу водіїв автотранспорту, пасажирів і всіх, хто перебуває поблизу об`єктів залізничної інфраструктури, на те, що всупереч усім заходам із боку залізниці, основною запорукою безпеки на шляху і переїздах є саме уважність і дисциплінованість водіїв, які беруть на себе відповідальність за життя і здоров`я своїх пасажирів.