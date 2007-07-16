Американські вчені зробили прорив у хірургії раку

Американські вчені винайшли фарбу, яка допоможе хірургам видаляти ракові клітини точніше і, таким чином, запобігатиме рецидиву хвороби.

За статистикою 80% злоякісних пухлин повертаються через недовидалені ракові клітини, тому повне і точне видалення пухлини дуже важливе, а у разі пухлини мозку це є життєво необхідним, оскільки оточуючі пухлину нейрони не повинні постраждати. В даний час хірурги під час операції вимушені покладатися на такі показники, як колір, структура і кровопостачання клітин, а різниця іноді буває ледве вловимою.

Учені з Дослідницького інституту дитячої лікарні Сіетла і Центру дослідження раку імені Фреда Хатчінсона розробили фарбу з молекули chemotoxin, повідомляє Бі-бі-сі. Раніше chemotoxin використовували при проведенні біопсії пухлини мозку, але ніколи не вивчалася їх дія на здорові клітини. Нове дослідження показало, що chemotoxin зафарбовує багато ракових клітин, хоча поки до кінця невідомого, які саме.

Молекула фарби випромінює світло в інфрачервоному спектрі, і це світло допомагає визначити ракові клітини. Проводячи експеримент на мишах, учені змогли визначити ракову пухлину діаметром не більше 1 мм. Учені вважають, що фарба може використовуватися у лікуванні пацієнтів з 18-місячного віку.

Автор дослідження, доктор Джеймс Олсен, сказав, що "дозволяючи хірургам бачити рак, який раніше був невидимий, ми даємо нашим пацієнтам шанс". Д. Олсен додав, що його найбільша мрія полягає в тому, щоб "розроблена фарба кардинально змінила лікування раку".

Професор Джон Гріфітс, представник Дослідницького інституту ракових досліджень Кембріджа, у свою чергу, погодився, що вітається будь-яке відкриття, що веде до спрощення діагностики раку. Проте він додав, що перш, ніж застосовувати фарбу на практиці треба пояснити, чому вона зафарбовує лише ракові клітини, і чи не буде фарба токсична для людини.

РБК