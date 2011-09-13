Європейці збирають кошти для українських дітей з синдромом Дауна

10 вересня 2011 року з Гамбурга (Німеччина) до Амстердама (Нідерланди) стартував велосипедний пробіг «The Chicken Run 2011», організований голландською добродійною організацією The Charity Chicken Foundation. Метою акції є збір коштів для роботи Всеукраїнського Центру раннього розвитку ВБО «Даун Синдром» для дітей з синдромом Дауна і іншими генетичними особливостями в Україні.

Велосипедний пробіг прокотиться по Європі з 10 по 17 вересня. За цей час п`ять відчайдушних хлопців, одягнених гігантськими курчатами, проїдуть 550 кілометрів.

Гамбург – Бремен = 112.3 KM

Бремен – Ольденбург = 44.8 KM

Ольденбург – Гронінген = 128.6 KM

Гронінген – Леуварден = 56 KM

Леуварден – Лелістад = 109 KM

Лелістад – Хилверсум = 46.6 KM

Хилверсум – Амстердам = 28.7 KM

По дорозі (і у Німеччині, і в Нідерландах) влаштовуватимуться заходи щодо збору засобів з живою музикою, лотереями і неймовірними витівками самих Курчат. На останньому відрізку 17 вересня в Хилверсумі до невтомної п`ятірки Курчат приєднаються друзі і однодумці, щоб дружною велосипедною колоною проїхати до Амстердама.

«Нам неймовірно приємно, що голландські хлоп`ята знайшли нашу організацію через інтернет і регулярно тепер нам допомагають. Ця ініціативна група – зовсім не мільйонери, а прості хлоп`ята різних професій, від зварювача до бармена. Вони просто ініціюють збір коштів, які передають нам. Ці суми не такі великі, але вони дуже потрібні для роботи нашого центру, і ми збираємо їх по крупицях. Така добродійність – яскравий приклад того, що кожна людина може допомогти в міру своїх сил. Приємно, що це розуміють так далеко від нас, в Голландії», - відзначає президент організації ВБО «Даун Синдром» Сергій Кур’янов.

Це не перша добродійна акція Charity Chicken Foundation на користь українських дітей з Синдромом Дауна. У березні 2011 року засновники організації Метью Макгурн і Піт Бредлі прилетіли до Києва, щоб передати зібрані від попередньої велогонки засоби в Центр раннього розвитку ВБО «Даун Синдром» для дітей з синдромом Дауна. Фото про український візит Курчат: thecharitychickenfoundation.com

Велосипедний пробіг «The Chicken Run 2011» стартує другий рік підряд. Репортаж про торішній пробіг Брюссель-Амстердам і про інші акції The Charity Chicken Foundation Ви можете подивитися на сайті організації thecharitychickenfoundation.com