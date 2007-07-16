Вироби з борошна погіршують зір

Американські учені з Дослідницької лабораторії харчування і зору і Центру вивчення людського харчування і старіння заявили про те, що надмірне споживання борошняних продуктів може призвести не тільки до збільшення ваги, але до й втрати зору.

Фахівцям в результаті досліджень вдалося виявити прямий зв`язок між дієтою з високим глицемічним індексом і підвищенням ризику погіршення зору.

В ході експерименту були проаналізовані дані про стан здоров`я і дієтичне харчування 4 тисяч чоловіків і жінок від 55 до 80 років. Виявилось, що часте споживання продуктів, які багаті вуглеводами (це, наприклад, рис, макарони, хліб) може призвести до дегенерації макули - центральної частини сітківки, яка розташовується до скроні від диска зорового нерва, а це є провідною причиною сліпоти у літніх людей.

Учені відзначили, що практично кожна людина, якій за 40 років, схильна до цього захворювання і для нього немає ніякої ефективної терапії. У зв`язку з цим медики нагадують, що літні люди повинні складати свій раціон так, щоб в ньому було більше зелених овочів - капусти, шпинату, зеленого горошку, і трохи менше борошняних виробів.

АМИ-АТАСС