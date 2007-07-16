У Британії народилася дівчинка із зубами
13:16, 16 липня 2007Країна
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У немовляти цілих сім зубів
Грудна дівчинка Меган Эндрюс вразила лікарів і сім`ю, народившись із зубами.
Зараз їй менше двох тижнів, але частина зубів, з якими вона народилася, вже випали, повідомляє видання Brighton Argus.
20-річна мама Клер Сліммінг з англійського міста Уертінга гадки не мала про дивовижне явище, поки акушерка, що оглядала її маленьку дочку відразу після народження, виявила в роті у немовляти цілих сім зубів.
У дівчинки залишилися ще три зуби, які мають міцне коріння. Медики запропонували батькам видалити їх, заздалегідь зробивши малятку укол зі знеболюючим засобом, але мати відмовилася.
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