Україна здатна забезпечити себе якісними продуктами

Україна бере курс на відновлення виробництва власної якісної, екологічно чистої і безпечної для здоров`я людини сільськогосподарської продукції в тій кількості, яка дасть змогу забезпечити повною мірою потреби внутрішнього і частково зовнішнього ринків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив, коментуючи відповідний розділ Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої урядом 12 вересня.

«Наші зусилля спрямовані на забезпечення продовольчої безпеки в Україні за рахунок розвитку власного багатогалузевого агропромислового комплексу і підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції. Йдеться про збільшення експортного потенціалу галузі», - заявив А.КЛЮЄВ.

За його словами, за певних умов аграрний сектор може швидко розвиватися - до цього зобов`язують прийнятні природно-кліматичні умови, великий, порівняно з іншими країнами, фонд сільськогосподарських угідь, родючі ґрунти, досвід землеробства.

Перший віце-прем`єр висловив упевненість, що розвиток сільського господарства може привести до загального збільшення робочих місць на кілька мільйонів, зокрема, і за рахунок суміжних галузей, а також - у машинобудуванні, металургії, хімічній промисловості, ПЕК, будівництві, на транспорті.

Незважаючи на те, що обсяг експорту продукції АПК значно більший за обсяг імпорту, не можна вважати виправданим збільшення імпорту традиційної для українського села продукції, наприклад, овочів, зазначив А.КЛЮЄВ.

Він переконаний, що необхідно не тільки нарощувати власне виробництво такої продукції, а й створити відповідну інфраструктуру з її транспортування, зберігання і підготовки до реалізації, і відповідні кроки вже робляться в різних регіонах України.

Як приклад А.КЛЮЄВ навів будівництво сучасних овочесховищ та оптових ринків для торгівлі вітчизняною аграрною продукцією.

Перший заступник голови уряду також сказав, що згоден з експертами, які стверджують, що ефективна реалізація будь-якого із завдань, спрямованих на розвиток АПК, не матиме належної оцінки, якщо уряд не працюватиме над розвитком українського села.

«Модернізаційна політика в аграрному секторі повинна дати поштовх пожвавленню життя в сільській місцевості, додатковому припливу робочої сили та іншим позитивним процесам», - зазначив перший віце-прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Кабінет міністрів затвердив Державну програму розвитку внутрішнього виробництва. Перший етап реалізації Програми розрахований на період 2012-2015 рр.