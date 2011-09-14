В Україні заборонять низку консервантів та стабілізаторів

Реалізація Державної програми розвитку внутрішнього виробництва дозволить мінімізувати споживання громадянами України неякісних продуктів харчування імпортного походження й ввести заборону на застосування деяких хімічних харчових добавок до продуктів.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, коментуючи Держпрограму, затверджену урядом 12 вересня, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра.

«Працюючи над програмою розвитку внутрішнього виробництва, ми поставили завдання підвищити харчову цінність продуктів харчування в процесі вирощування, зберігання й переробки сільськогосподарської сировини та виготовлення продовольчих товарів за рахунок вдосконалення технологічних процесів. А також - заборонити застосування хімічних харчових добавок - фарбників, емульгаторів стабілізаторів, ароматизаторів, смакових добавок і консервантів, здатних викликати алергію та інші захворювання. Треба обмежити застосування небезпечних агрохімікатів у рослинництві й стимуляторів росту в тваринництві», - зазначив А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що громадяни України мають право знати, що вони купують і що споживають. «Для цього ми передбачаємо створення мережі міжрегіональних сучасних лабораторій для підтвердження відповідності якості продовольчих товарів і з`ясування спірних питань їх якості», - сказав віце-прем`єр.