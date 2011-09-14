У МОЗ запевняють, що система охорони здоров'я належним чином організує медичний супровід Євро-2012

Міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО запевняє, що система охорони здоров`я здатна належним чином організувати медичний супровід Євро-2012.

Про це він заявив під час міжвідомчої наради щодо стану підготовки медичного забезпечення під час проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

За словами міністра, підготовка до чемпіонату полягає не лише у зміцненні матеріально-технічної бази медичних закладів, але й у підвищенні навичок у лікарів по наданню медичної допомоги в екстремальних ситуаціях, знань іноземної мови, відпрацювання спільних дій з колегами із МВС, прикордонних служб.

«Система охорони здоров`я здатна належним чином організувати медичний супровід Євро-2012. І в нас залишилось 4-5 місяців на те, щоб довести до автоматизму дії медиків з надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях», - наголосив міністр.

О.АНІЩЕНКО додав, що для підготовки лікарів до надання медичної допомоги під час Євро-2012 у містах, де проходитимуть змагання, проводяться практичні навчання служб швидкої медичної допомоги, екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з моделюванням дій медичних працівників у надзвичайних ситуаціях, коли медична допомога має надаватися одночасно великій кількості людей, наприклад, під час ДТП на трасах міжміського сполучення із залученням дорожньо-патрульної, рятувальної служб, диспетчерських екстрених служб.

«Ми сподіваємось, що під час проведення Євро-2012 надзвичайних ситуацій не виникне і всі уболівальники отримають задоволення від футболу, але ми маємо бути готові діяти у екстремальних ситуаціях і надати необхідну медичну допомогу», - підкреслив міністр.