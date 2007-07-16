В Україні вирішуватимуть проблеми працевлаштування інвалідів

Всеукраїнська добродійна організація «Соціальна допомога» проведе 25 липня добродійний марафон із залучення коштів для організації виробництв, на яких створюватимуться робочі місця для інвалідів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив міністр праці і соціальної політики України Михайло ПАПІЄВ.

«У зв`язку з цим ініціативна група звернулася до міністерства, щоб за допомогою добродійного марафону привернути увагу громадськості і бізнесу до тих проблем, які сьогодні існують у 2 мільйонів 700 тисяч інвалідів», - сказав М.ПАПІЄВ.

Міністр нагадав, що 25 липня виповнюється 10 років із дня створення Міністерства праці і соціальної політики України.

У свою чергу, один із засновників нещодавно створеної Всеукраїнської добродійної організації «Соціальна допомога», голова її наглядової ради Петро ТАЛАНЧУК повідомив, що організація розробила стратегію своєї діяльності на 7 років. «Ми хочемо об`єднати всіх небайдужих людей і громадські організації для створення матеріальних фондів для вирішення найнагальніших проблем, в першу чергу, інвалідів», - сказав він.

Разом з тим він додав, що зараз створюється структура цієї організації і в майбутньому її діяльність розповсюджуватиметься на інші соціально незахищені категорії громадян. «Головна мета нашої організації – допомогти всім людям, які цього потребують», - наголосив він.

Довідка УНІАН. Зараз в Україні налічується 2 млн. 760 тисяч інвалідів (5,6% від загальної чисельності населення країни), зокрема, 1 млн. 330 тисяч інвалідів працездатного віку, 75% з яких є непрацевлаштованими.